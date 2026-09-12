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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700706
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Описание товара Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы
Veber TY1500 – штатив для установки оптических приборов с большими габаритами, например, зрительных труб или астробиноклей. Обеспечивает стабильность положения установленного прибора при использовании на природе, гасит вибрации от ветра или неаккуратных прикосновений. Управление - одной рукояткой. С ее помощью производится панорамирование по горизонту и вертикали при поиске объекта наблюдений (или «ведении» движущегося объекта), с ее помощью (поворотом на 30 градусов по часовой стрелке) производится фиксация положения. Максимальная нагрузка на TY1500 составляет 5 кг. Подходит для установки зрительных труб, имеющих отверстие (резьбу) диаметром 1/4 дюйм.
Veber TY1500 – штатив для установки оптических приборов с большими габаритами, например, зрительных труб или астробиноклей. Обеспечивает стабильность положения установленного прибора при использовании на природе, гасит вибрации от ветра или неаккуратных прикосновений. Управление - одной рукояткой. С ее помощью производится панорамирование по горизонту и вертикали при поиске объекта наблюдений (или «ведении» движущегося объекта), с ее помощью (поворотом на 30 градусов по часовой стрелке) производится фиксация положения. Максимальная нагрузка на TY1500 составляет 5 кг. Подходит для установки зрительных труб, имеющих отверстие (резьбу) диаметром 1/4 дюйм.
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