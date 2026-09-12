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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная/настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699080
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Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D 81088 – это рефлектор Ньютона на настольной монтировке Добсона, созданный на Лыткаринском заводе оптического стекла. Его оптика, построенная на базе 130-миллиметрового главного зеркала, позволяет детально наблюдать множество объектов дальнего космоса: рассеянные звездные скопления, туманности и проч. Ближний космос хорошо различим, можно рассмотреть атмосферные явления на Юпитере, Сатурне и Венере, увидеть многие неровности марсианского ландшафта, изучить малые кратеры на Луне. Телескоп может эффективно работать даже по совсем тусклым объектам, так как оптические элементы созданы по высочайшим стандартам дифракционной оптики.
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D 81088 – это рефлектор Ньютона на настольной монтировке Добсона, созданный на Лыткаринском заводе оптического стекла. Его оптика, построенная на базе 130-миллиметрового главного зеркала, позволяет детально наблюдать множество объектов дальнего космоса: рассеянные звездные скопления, туманности и проч. Ближний космос хорошо различим, можно рассмотреть атмосферные явления на Юпитере, Сатурне и Венере, увидеть многие неровности марсианского ландшафта, изучить малые кратеры на Луне. Телескоп может эффективно работать даже по совсем тусклым объектам, так как оптические элементы созданы по высочайшим стандартам дифракционной оптики.
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