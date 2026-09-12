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Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D

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Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 1
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 2
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 3
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 4
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 5
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 6
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 7
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 8
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 9
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 10
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная/настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 1
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 2
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 3
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 4
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 5
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 6
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 7
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 8
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 9
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 10
  • Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699080
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная/настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х38
Вес, кг.
8.7

Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D

Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D 81088 – это рефлектор Ньютона на настольной монтировке Добсона, созданный на Лыткаринском заводе оптического стекла. Его оптика, построенная на базе 130-миллиметрового главного зеркала, позволяет детально наблюдать множество объектов дальнего космоса: рассеянные звездные скопления, туманности и проч. Ближний космос хорошо различим, можно рассмотреть атмосферные явления на Юпитере, Сатурне и Венере, увидеть многие неровности марсианского ландшафта, изучить малые кратеры на Луне. Телескоп может эффективно работать даже по совсем тусклым объектам, так как оптические элементы созданы по высочайшим стандартам дифракционной оптики.

Отзывы о товаре Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная/настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260х
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Добсона Levenhuk LZOS 500D 81088 – это рефлектор Ньютона на настольной монтировке Добсона, созданный на Лыткаринском заводе оптического стекла. Его оптика, построенная на базе 130-миллиметрового главного зеркала, позволяет детально наблюдать множество объектов дальнего космоса: рассеянные звездные скопления, туманности и проч. Ближний космос хорошо различим, можно рассмотреть атмосферные явления на Юпитере, Сатурне и Венере, увидеть многие неровности марсианского ландшафта, изучить малые кратеры на Луне. Телескоп может эффективно работать даже по совсем тусклым объектам, так как оптические элементы созданы по высочайшим стандартам дифракционной оптики.
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Отзывы


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