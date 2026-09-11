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Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED

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Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 1
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 2
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 3
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 4
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 5
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 6
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 7
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 8
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
72
Максимальное увеличение (X)
144x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
432
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 1
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 2
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 3
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 4
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 5
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 6
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 7
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 8
  • Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538669
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
72
Максимальное увеличение (X)
144x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
432
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х8
Вес, г.
470

Описание товара Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED

Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED – рефрактор-апохромат для астрофотографии. Этот телескоп может исполнять роль как классического астрофотографа, так и фотообъектива для зеркальной камеры. В него также можно вести и визуальные наблюдения космоса, но основное его назначение – фотография. Благодаря низкодисперсионной оптике и объективу, эффективно собирающему свет, этот телескоп создает очень контрастное изображение с минимумом хроматических искажений. Также в комплектацию входит алюминиевый кейс, который упрощает перевозку и хранение фототелескопа. Основная особенность Levenhuk Ra FT72 ED – геликоидный фокусер с посадочным диаметром 2 дюйма. Он надежный, позволяет проводить очень точную фокусировку, отличается плавным ходом без люфта. С его помощью гораздо проще добиться четкой и резкой картинки, чем при использовании реечного фокусера или даже более продвинутого фокусера Крейфорда. Также он хорошо сочетается с тяжелыми аксессуарами. Оптическая труба имеет стандартное винтовое крепление 1/4 дюйма, что делает ее совместимой с большинством современных монтировок и фотоштативов. Для установки зеркальной фотокамеры потребуется специальный адаптер, который не входит в комплектацию.

Отзывы о товаре Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Диаметр объектива
72
Максимальное увеличение (X)
144x
Оптическая схема
апохромат
Фокусное расстояние объектива
432
Страна производитель
Китай
Описание
Фототелескоп Levenhuk Ra FT72 ED – рефрактор-апохромат для астрофотографии. Этот телескоп может исполнять роль как классического астрофотографа, так и фотообъектива для зеркальной камеры. В него также можно вести и визуальные наблюдения космоса, но основное его назначение – фотография. Благодаря низкодисперсионной оптике и объективу, эффективно собирающему свет, этот телескоп создает очень контрастное изображение с минимумом хроматических искажений. Также в комплектацию входит алюминиевый кейс, который упрощает перевозку и хранение фототелескопа. Основная особенность Levenhuk Ra FT72 ED – геликоидный фокусер с посадочным диаметром 2 дюйма. Он надежный, позволяет проводить очень точную фокусировку, отличается плавным ходом без люфта. С его помощью гораздо проще добиться четкой и резкой картинки, чем при использовании реечного фокусера или даже более продвинутого фокусера Крейфорда. Также он хорошо сочетается с тяжелыми аксессуарами. Оптическая труба имеет стандартное винтовое крепление 1/4 дюйма, что делает ее совместимой с большинством современных монтировок и фотоштативов. Для установки зеркальной фотокамеры потребуется специальный адаптер, который не входит в комплектацию.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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