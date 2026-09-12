Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB10 LCD
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х8
Вес, г.
410
Описание товара Бинокль цифровой Levenhuk Atom Digital DB10 LCD
Цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB10 LCD – это настоящая находка для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом. Он позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время, а также снимать первоклассные фото и видео, просматривая их на встроенном 2-дюймовом экране откидной конструкции. Компактный и легкий прибор станет надежным спутником в любом приключении и поможет сохранить впечатления от увиденного.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений, туризм, отдых
Диаметр объектива
30
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB10 LCD – это настоящая находка для любителей природы, походов по диким местам, путешествий и занятий спортом. Он позволяет вести наблюдения на увеличении в дневное время, а также снимать первоклассные фото и видео, просматривая их на встроенном 2-дюймовом экране откидной конструкции. Компактный и легкий прибор станет надежным спутником в любом приключении и поможет сохранить впечатления от увиденного.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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