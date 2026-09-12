Бинокль PENTAX UD 9x21, черный

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699040
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Ультракомпактный бинокль PENTAX UD 9x21 с roof-призмами в ярком дизайне. Оптическая система бинокля PENTAX UD 9X21 оснащена фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как модели серий старшего класса) - для яркого и резкого изображения. Асферические линзы в конструкции окуляра гарантируют превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов. Малый вес биноклей и 9х увеличение делает его превосходным выбором для путешествий. Минимальная дистанция фокусировки - 3 метра - подходит как для исследования экспонатов в музеях, так и для наблюдений за живой природой и изучения достопримечательностей. Очень удобен как для взрослых, так и для детей.
Ультракомпактный бинокль PENTAX UD 9x21 с roof-призмами в ярком дизайне. Оптическая система бинокля PENTAX UD 9X21 оснащена фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как модели серий старшего класса) - для яркого и резкого изображения. Асферические линзы в конструкции окуляра гарантируют превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов. Малый вес биноклей и 9х увеличение делает его превосходным выбором для путешествий. Минимальная дистанция фокусировки - 3 метра - подходит как для исследования экспонатов в музеях, так и для наблюдений за живой природой и изучения достопримечательностей. Очень удобен как для взрослых, так и для детей.
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