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Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой

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Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 1
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 2
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 3
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 4
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 5
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 6
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 1
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 2
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 3
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 4
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 5
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 6
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666622
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой

Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD – цифровой бинокль с инфракрасным излучателем (ИК-подсветкой) и функциями съемки, хранения и воспроизведения отснятых материалов. Базовое увеличение бинокля 4х может быть расширено до 14х за счет цифрового (1х...3.5х).

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD цифровой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения Veber NVB 007HD – цифровой бинокль с инфракрасным излучателем (ИК-подсветкой) и функциями съемки, хранения и воспроизведения отснятых материалов. Базовое увеличение бинокля 4х может быть расширено до 14х за счет цифрового (1х...3.5х).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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