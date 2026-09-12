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Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой

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Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 1
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 2
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 3
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 4
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 5
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 6
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 7
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 8
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 9
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 10
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 11
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 12
Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 12
  • Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698958
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х11
Вес, г.
990

Описание товара Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой

Светосильный бинокль Levenhuk Army 7x50 дополнен измерительными шкалами – это отличное решение для наблюдений и замеров на открытых пространствах. Прибор хорошо послужит для решения профессиональных задач в охране, поисковых операциях, землемерном деле. Понравится он и тем, кто увлечен охотой, туризмом, экстремальными видами спорта и изучением дикой природы. Благодаря большой апертуре объективов и полному многослойному просветлению линз бинокль выстраивает высококонтрастную картинку даже в сумерках, а степень защиты от воды позволяет уверенно использовать прибор на берегу или на борту судна.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Army 7x50 с сеткой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, для туризма и походов, универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Светосильный бинокль Levenhuk Army 7x50 дополнен измерительными шкалами – это отличное решение для наблюдений и замеров на открытых пространствах. Прибор хорошо послужит для решения профессиональных задач в охране, поисковых операциях, землемерном деле. Понравится он и тем, кто увлечен охотой, туризмом, экстремальными видами спорта и изучением дикой природы. Благодаря большой апертуре объективов и полному многослойному просветлению линз бинокль выстраивает высококонтрастную картинку даже в сумерках, а степень защиты от воды позволяет уверенно использовать прибор на берегу или на борту судна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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