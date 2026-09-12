Бинокль Levenhuk Nitro 10x32

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Если вы ищете компактный бинокль, защищенный от любой непогоды, то вам обязательно приглянется Levenhuk Nitro 10x32. Он станет верным компаньоном любителю хайкинга и треккинга, поможет рассмотреть достопримечательности в путешествии и изучить в деталях знакомые уголки родного города. Его корпус заполнен азотом: герметичная конструкция защищает прибор от попадания влаги, а его линзы не запотеют даже при резких скачках температуры. Бинокль обладает 10 кратным приближением, увеличенная картинка получается ровной и резкой по всему полю зрения. Оптические элементы произведены из стекла BK-7 и покрыты просветляющим составом. Удобный барабан центральной фокусировки позволяет оперативно навести бинокль на резкость. Здесь есть опция диоптрийной коррекции, которая позволит скомпенсировать разницу в остроте зрения левого и правого глаза.
Если вы ищете компактный бинокль, защищенный от любой непогоды, то вам обязательно приглянется Levenhuk Nitro 10x32. Он станет верным компаньоном любителю хайкинга и треккинга, поможет рассмотреть достопримечательности в путешествии и изучить в деталях знакомые уголки родного города. Его корпус заполнен азотом: герметичная конструкция защищает прибор от попадания влаги, а его линзы не запотеют даже при резких скачках температуры. Бинокль обладает 10 кратным приближением, увеличенная картинка получается ровной и резкой по всему полю зрения. Оптические элементы произведены из стекла BK-7 и покрыты просветляющим составом. Удобный барабан центральной фокусировки позволяет оперативно навести бинокль на резкость. Здесь есть опция диоптрийной коррекции, которая позволит скомпенсировать разницу в остроте зрения левого и правого глаза.
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Nitro 10x32