Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698919
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х14х9
Вес, г.
830
Описание товара Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой
Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой – портативный оптический инструмент, который станет прекрасным подарком путешественнику, охотнику, рыбаку и завсегдатаю пеших походов. Несмотря на то, что здесь установлен большой 56-миллиметровый объектив, модель обладает скромными размерами и не займет много места в походной сумке. Монокуляр может собирать много света в любую погоду – изображение будет ярким, даже если на улице облачно. Прибор защищен от воды, заполнение корпуса азотом не допускает появления конденсата на линзах.
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Монокуляр Levenhuk Wise PLUS 10x56 с сеткой – портативный оптический инструмент, который станет прекрасным подарком путешественнику, охотнику, рыбаку и завсегдатаю пеших походов. Несмотря на то, что здесь установлен большой 56-миллиметровый объектив, модель обладает скромными размерами и не займет много места в походной сумке. Монокуляр может собирать много света в любую погоду – изображение будет ярким, даже если на улице облачно. Прибор защищен от воды, заполнение корпуса азотом не допускает появления конденсата на линзах.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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