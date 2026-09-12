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Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка

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Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 1
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 2
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 3
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 4
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 5
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 6
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 7
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 8
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 9
Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
Мир да любовь
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 1
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 2
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 3
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 4
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 5
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 6
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 7
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 8
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 9
  • Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698870
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
Мир да любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Северный Потоп, Наше Родное Кенгуру, Зима, Сегодня Чудная Погода, Ну-ка Канарейка Не Ходи На Площадь Не Ходи, Влиятельный Человек, Антарктида, Так Дальше Нельзя, Мы Сделаем Вас Счастливыми
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Громыка - Мир да любовь (4640001405570) виниловая пластинка

Ни для кого не секрет, что, несмотря на миллионные тиражи, альбомы Громыки становятся филофонической редкостью задолго до того, как у разумных существ появляется возможность их купить.. Издание будет включать одно новое Произведение, не вошедшее в компактный диск «Мир да любовь», ни разу не исполнявшееся не только на концертах, но даже в узком кругу друзей Громыки. Тяжёлый красный винил 180 грамм, конверт типа «гейтфолд». Да здравствует Громыка!



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Громыка
Альбом (сингл)
Мир да любовь
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Северный Потоп, Наше Родное Кенгуру, Зима, Сегодня Чудная Погода, Ну-ка Канарейка Не Ходи На Площадь Не Ходи, Влиятельный Человек, Антарктида, Так Дальше Нельзя, Мы Сделаем Вас Счастливыми
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ни для кого не секрет, что, несмотря на миллионные тиражи, альбомы Громыки становятся филофонической редкостью задолго до того, как у разумных существ появляется возможность их купить.. Издание будет включать одно новое Произведение, не вошедшее в компактный диск «Мир да любовь», ни разу не исполнявшееся не только на концертах, но даже в узком кругу друзей Громыки. Тяжёлый красный винил 180 грамм, конверт типа «гейтфолд». Да здравствует Громыка!


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


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