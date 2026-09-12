Top.Mail.Ru
Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 1
Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 2
Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 3
Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Тлен
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 1
  • Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 2
  • Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 3
  • Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Тлен
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Конец Света, Осень, Первое Мая, Колыбельная, Трамвай Мой Ангел, Дорогая, Весь День, Песенка Бездельника, Когда
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка

Альбом Тлен был выпущен 10 лет назад на компакт-дисках и разошёлся в считанные месяцы, став классическим релизом группы Прохор и Пузо, а в некоторых кругах приобретя даже культовый статус.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Прохор И Пузо
Альбом (сингл)
Тлен
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Конец Света, Осень, Первое Мая, Колыбельная, Трамвай Мой Ангел, Дорогая, Весь День, Песенка Бездельника, Когда
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом Тлен был выпущен 10 лет назад на компакт-дисках и разошёлся в считанные месяцы, став классическим релизом группы Прохор и Пузо, а в некоторых кругах приобретя даже культовый статус.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прохор И Пузо - Тлен (8893971084108) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...