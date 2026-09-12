Включай Микрофон! - Непотопляемое (Blue) (4673737492491) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Включай Микрофон!
Альбом (сингл)
Непотопляемое
Жанр
Ска-панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698761
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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673737492491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Включай Микрофон!
Альбом (сингл)
Непотопляемое
Жанр
Ска-панк
Трек-лист
Выпили и погнали, Да просто мы бедные, Высшая ценность, Самый ужасный поступок на свете, Спой кавер! Поставщики эмоций, А7 Белая вьюга,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Включай Микрофон! - Непотопляемое (Blue) (4673737492491) виниловая пластинка
Непотопляемое - виниловая пластинка от панк-группы Включай микрофон, сборник хитов, которые стали знаковыми для команды и популярными среди поклонников жанра. На этой пластинке вы найдете их самые узнаваемые треки, которые были записаны на протяжении долгой и успешной карьеры. Издание на голубом виниле. Обложка пластинки Непотопляемое - это настоящий панковский шедевр, созданный талантливыми художниками из студии анимации Collby. Она является ярким отражением безмятежной жизни панков в Санкт-Петербурге, полной свободы и беспечности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673737492491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Включай Микрофон!
Альбом (сингл)
Непотопляемое
Жанр
Ска-панк
Трек-лист
Выпили и погнали, Да просто мы бедные, Высшая ценность, Самый ужасный поступок на свете, Спой кавер! Поставщики эмоций, А7 Белая вьюга,
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Непотопляемое - виниловая пластинка от панк-группы Включай микрофон, сборник хитов, которые стали знаковыми для команды и популярными среди поклонников жанра. На этой пластинке вы найдете их самые узнаваемые треки, которые были записаны на протяжении долгой и успешной карьеры. Издание на голубом виниле. Обложка пластинки Непотопляемое - это настоящий панковский шедевр, созданный талантливыми художниками из студии анимации Collby. Она является ярким отражением безмятежной жизни панков в Санкт-Петербурге, полной свободы и беспечности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Включай Микрофон! - Непотопляемое (Blue) (4673737492491) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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