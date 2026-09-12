Top.Mail.Ru
Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка - фото 1
Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка - фото 1
  • Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698739
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4620032918430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Трек-лист
Супер Марио, Доктор Бухло, Рэп - Говно, Роскосмос, Английская рубашка Сектор Газа, Огнина, Черные трансплантологи (BONUS)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка

GALAGA — сольный проект Родиона Лубенского, известного как вокалиста и создателя группы «Голос Омерики». В этом проекте Лубенский сочетает элементы пародии и сатиры, используя рэп как средство выражения. Родион Лубенский — яркий и разноплановый творец, чья энергия и креативность выходят далеко за рамки одного проекта. Более 20 лет он является неизменным лидером и вокалистом группы «Голос Омерики», которая успела завоевать статус культового коллектива на российской музыкальной сцене благодаря своему острому, бунтарскому стилю и глубокой сатирической составляющей. Однако его творческая природа не ограничилась этим. Родион всегда стремится к самовыражению в разных формах, и проект GALAGA стал для него экспериментальной площадкой. Здесь он перенёс своё уникальное мировоззрение в жанр рэпа, добавив к нему характерный для себя элемент сюрреализма и высмеивания стереотипов. GALAGA — это не просто пародийный взгляд на рэп-культуру, это многослойная история, в которой яркие образы и гротеск переплетаются с иронией и смелым вызовом массовым культурным шаблонам. Каждая композиция GALAGA насыщена скрытыми смыслами и аллюзиями, которые Родион мастерски прячет за абсурдными текстами и эффектной музыкальной подачей. В его рэпе слышны отголоски театра абсурда, вдохновлённые кинематографом и культурными архетипами, переосмысленными через сатирическую призму. Этот проект стал ещё одним подтверждением того, что творческий потенциал Родиона не знает границ и всегда стремится к открытию новых горизонтов. Теперь, впервые, альбом «Русский рэп» выходит на виниловой пластинке, что делает его особенным событием для коллекционеров и поклонников GALAGA. Виниловое издание позволяет насладиться тёплым аналоговым звучанием и ощутить атмосферу, которую Родион Лубенский стремился передать через свои пародийно-сатирические композиции. Это издание станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося современным российским рэпом и экспериментальной музыкой.

Отзывы о товаре Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4620032918430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Трек-лист
Супер Марио, Доктор Бухло, Рэп - Говно, Роскосмос, Английская рубашка Сектор Газа, Огнина, Черные трансплантологи (BONUS)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
GALAGA — сольный проект Родиона Лубенского, известного как вокалиста и создателя группы «Голос Омерики». В этом проекте Лубенский сочетает элементы пародии и сатиры, используя рэп как средство выражения. Родион Лубенский — яркий и разноплановый творец, чья энергия и креативность выходят далеко за рамки одного проекта. Более 20 лет он является неизменным лидером и вокалистом группы «Голос Омерики», которая успела завоевать статус культового коллектива на российской музыкальной сцене благодаря своему острому, бунтарскому стилю и глубокой сатирической составляющей. Однако его творческая природа не ограничилась этим. Родион всегда стремится к самовыражению в разных формах, и проект GALAGA стал для него экспериментальной площадкой. Здесь он перенёс своё уникальное мировоззрение в жанр рэпа, добавив к нему характерный для себя элемент сюрреализма и высмеивания стереотипов. GALAGA — это не просто пародийный взгляд на рэп-культуру, это многослойная история, в которой яркие образы и гротеск переплетаются с иронией и смелым вызовом массовым культурным шаблонам. Каждая композиция GALAGA насыщена скрытыми смыслами и аллюзиями, которые Родион мастерски прячет за абсурдными текстами и эффектной музыкальной подачей. В его рэпе слышны отголоски театра абсурда, вдохновлённые кинематографом и культурными архетипами, переосмысленными через сатирическую призму. Этот проект стал ещё одним подтверждением того, что творческий потенциал Родиона не знает границ и всегда стремится к открытию новых горизонтов. Теперь, впервые, альбом «Русский рэп» выходит на виниловой пластинке, что делает его особенным событием для коллекционеров и поклонников GALAGA. Виниловое издание позволяет насладиться тёплым аналоговым звучанием и ощутить атмосферу, которую Родион Лубенский стремился передать через свои пародийно-сатирические композиции. Это издание станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося современным российским рэпом и экспериментальной музыкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...