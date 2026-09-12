Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Galaga - Русский Рэп (4620032918430) виниловая пластинка
GALAGA — сольный проект Родиона Лубенского, известного как вокалиста и создателя группы «Голос Омерики». В этом проекте Лубенский сочетает элементы пародии и сатиры, используя рэп как средство выражения. Родион Лубенский — яркий и разноплановый творец, чья энергия и креативность выходят далеко за рамки одного проекта. Более 20 лет он является неизменным лидером и вокалистом группы «Голос Омерики», которая успела завоевать статус культового коллектива на российской музыкальной сцене благодаря своему острому, бунтарскому стилю и глубокой сатирической составляющей. Однако его творческая природа не ограничилась этим. Родион всегда стремится к самовыражению в разных формах, и проект GALAGA стал для него экспериментальной площадкой. Здесь он перенёс своё уникальное мировоззрение в жанр рэпа, добавив к нему характерный для себя элемент сюрреализма и высмеивания стереотипов. GALAGA — это не просто пародийный взгляд на рэп-культуру, это многослойная история, в которой яркие образы и гротеск переплетаются с иронией и смелым вызовом массовым культурным шаблонам. Каждая композиция GALAGA насыщена скрытыми смыслами и аллюзиями, которые Родион мастерски прячет за абсурдными текстами и эффектной музыкальной подачей. В его рэпе слышны отголоски театра абсурда, вдохновлённые кинематографом и культурными архетипами, переосмысленными через сатирическую призму. Этот проект стал ещё одним подтверждением того, что творческий потенциал Родиона не знает границ и всегда стремится к открытию новых горизонтов. Теперь, впервые, альбом «Русский рэп» выходит на виниловой пластинке, что делает его особенным событием для коллекционеров и поклонников GALAGA. Виниловое издание позволяет насладиться тёплым аналоговым звучанием и ощутить атмосферу, которую Родион Лубенский стремился передать через свои пародийно-сатирические композиции. Это издание станет ценным дополнением к коллекции любого меломана, интересующегося современным российским рэпом и экспериментальной музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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