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Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
KILLERS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
KILLERS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Ides Of March, Wrathchild, Murders In The Rue Morgue, Another Life, Genghis Khan, Innocent Exile, Killers, Prodigal Son, Purgatory, Drifter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле второго студийного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden.. Killers – второй студийный альбом группы Iron Maiden, вышедший 2 февраля 1981 года. Он является единственным альбомом группы с двумя инструментальными композициям, а практически все песни написаны Стивом Харрисом. Это первый альбом, записанный с гитаристом Адрианом Смитом и последний, записанный с вокалистом Полом Ди’Анно.



Теги товара: Iron Maiden

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
KILLERS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Ides Of March, Wrathchild, Murders In The Rue Morgue, Another Life, Genghis Khan, Innocent Exile, Killers, Prodigal Son, Purgatory, Drifter
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание на виниле второго студийного альбома легендарной британской хеви-метал-группы Iron Maiden.. Killers – второй студийный альбом группы Iron Maiden, вышедший 2 февраля 1981 года. Он является единственным альбомом группы с двумя инструментальными композициям, а практически все песни написаны Стивом Харрисом. Это первый альбом, записанный с гитаристом Адрианом Смитом и последний, записанный с вокалистом Полом Ди’Анно.


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - Killers (5054197784286) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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