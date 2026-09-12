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Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка

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Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 1
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 2
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 3
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 4
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 5
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 6
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 7
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 8
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 9
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 10
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 11
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 12
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 13
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 14
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 15
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 16
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 17
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 18
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 19
Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 1
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 2
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 3
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 4
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 5
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 6
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 7
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 8
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 9
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 10
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 11
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 12
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 13
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 14
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 15
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 16
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 17
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 18
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 19
  • Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698677
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка

American Idiot — седьмой студийный альбом американской рок- группы Green Day, выпущенный в 2004 году. Переиздание на цветном виниле к 20-летию альбома.. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл Boulevard of Broken Dreams, который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года.

Отзывы о товаре Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
American Idiot — седьмой студийный альбом американской рок- группы Green Day, выпущенный в 2004 году. Переиздание на цветном виниле к 20-летию альбома.. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл Boulevard of Broken Dreams, который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года.
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Доставка
Отзывы


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