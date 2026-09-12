Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка
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Описание товара Green Day - American Idiot (0093624862734) виниловая пластинка
American Idiot — седьмой студийный альбом американской рок- группы Green Day, выпущенный в 2004 году. Переиздание на цветном виниле к 20-летию альбома.. Спродюсированный Робом Кавалло, American Idiot был концептуальным альбомом, который стал одним из самых высоко оцененных и коммерчески успешных альбомов Green Day, возглавив чарты в нескольких странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. В 2005 году American Idiot выиграл премию Грэмми за лучший рок-альбом и был номинирован в шести других категориях, включая «Альбом года». Альбом включает сингл Boulevard of Broken Dreams, который выиграл премию Грэмми 2006 года за лучшую запись года.
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