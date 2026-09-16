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OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка

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OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 1
OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 2
OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 3
OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye &amp; Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602478075865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Please Leave A Message, Anima Pt. 1, Gas Station, Dance Until We're Skin And Bones, It's Mostly Psychological, Sky Is Falling, Heartbeat Slower, We'll Take It Backstage, Muted, Close Encounter, I Feel Like I Know You, Champagne Solves Everything, In Too Deep, Can You Hear Me Knocking?, Anima Pt. 2, Tomorrow's Coming, Cry For Me, S?o Paulo, Open Hearts, Timeless, Take Me Back To LA, Give Me Mercy, The Abyss, Red Terror, Without A Warning, Hurry Up Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка

Мировая звезда The Weeknd снова произвел революцию в музыкальном мире, выпустив свой фильм "Hurry Up Tomorrow" по мотивам одноименного альбома. Теперь поклонники могут с нетерпением ждать еще один музыкальный шедевр: "Hurry Up Tomorrow (Original Motion Picture Score)". Саундтрек состоит из 26 треков, которые включают не только трогательные сцены из фильма, но и его хит-синглы из альбома "Hurry Up Tomorrow".



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602478075865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Please Leave A Message, Anima Pt. 1, Gas Station, Dance Until We're Skin And Bones, It's Mostly Psychological, Sky Is Falling, Heartbeat Slower, We'll Take It Backstage, Muted, Close Encounter, I Feel Like I Know You, Champagne Solves Everything, In Too Deep, Can You Hear Me Knocking?, Anima Pt. 2, Tomorrow's Coming, Cry For Me, S?o Paulo, Open Hearts, Timeless, Take Me Back To LA, Give Me Mercy, The Abyss, Red Terror, Without A Warning, Hurry Up Tomorrow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мировая звезда The Weeknd снова произвел революцию в музыкальном мире, выпустив свой фильм "Hurry Up Tomorrow" по мотивам одноименного альбома. Теперь поклонники могут с нетерпением ждать еще один музыкальный шедевр: "Hurry Up Tomorrow (Original Motion Picture Score)". Саундтрек состоит из 26 треков, которые включают не только трогательные сцены из фильма, но и его хит-синглы из альбома "Hurry Up Tomorrow".


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Hurry Up Tomorrow (Abel Tesfaye & Daniel Lopatin) (0602478075865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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