John Coltrane - Afro Blue Impressions (0888072357815) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Afro Blue Impressions
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706945
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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072357815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Afro Blue Impressions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonnies Lament, Naima, Chasin The Trane, My Favorite Things, Afro Blue Cousin Mary, I Want To Talk About You, Spiritual, Impressions
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Afro Blue Impressions (0888072357815) виниловая пластинка
Альбом Джона Колтрейна, выпущенный в 1963 году. Он представляет собой запись живого выступления, которое состоялось в 1963 году в клубе Village Vanguard в Нью-Йорке. Альбом включает в себя несколько известных композиций, таких как Afro Blue, My Favorite Things и Impressions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072357815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Afro Blue Impressions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonnies Lament, Naima, Chasin The Trane, My Favorite Things, Afro Blue Cousin Mary, I Want To Talk About You, Spiritual, Impressions
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Альбом Джона Колтрейна, выпущенный в 1963 году. Он представляет собой запись живого выступления, которое состоялось в 1963 году в клубе Village Vanguard в Нью-Йорке. Альбом включает в себя несколько известных композиций, таких как Afro Blue, My Favorite Things и Impressions.
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John Coltrane - Afro Blue Impressions (0888072357815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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