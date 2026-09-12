Symphony Orchestra - Chopin - Pianoworks (5711053021588) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pavica Gvozdi?–Scherzo No.1 In B Minor, Op.20, Pavica Gvozdi?–Scherzo No.2 In B-flat Minor, Op.31, Peter Schmalfu?–2 Nocturnes, Op.32: No.1 In B Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 1 In D-flat Major - Minute Waltz, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 2 In C-Sharp Minor Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 3 In A-flat Major, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.1 In A-flat Major Valse de LAdieu, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.2 In B Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.1 In G-Flat Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.2 In F Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.3 In D-flat Major

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pavica Gvozdi?–Scherzo No.1 In B Minor, Op.20, Pavica Gvozdi?–Scherzo No.2 In B-flat Minor, Op.31, Peter Schmalfu?–2 Nocturnes, Op.32: No.1 In B Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 1 In D-flat Major - Minute Waltz, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 2 In C-Sharp Minor Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.64: No. 3 In A-flat Major, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.1 In A-flat Major Valse de LAdieu, Dubravka Tomsic–2 Waltzes, Op.69: No.2 In B Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.1 In G-Flat Major, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.2 In F Minor, Dubravka Tomsic–3 Waltzes, Op.70: No.3 In D-flat Major

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