Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Ciao Italia (5711053020987) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ciao Ciao bambina ( piove) - Domenico Modugno, Sei Rimasta Sola - Adriano Celentano, Nessuno Al Mondo - Peppino Di Capri, Luna Rossa - Claudio Villa, Il Cielo In Una Stanza - Mina, La Novia - Tony Dallara, Amore Twist - Rita Pavone, Le Farfalle - Domenico Modugno, Buona Sera Signorina - Adriano Celentano, Come Prima - Domenico Modugno, Piccola - Adriano Celentano, Perche Domani - Sophia Loren, Mambo Italiano - Carla Boni, A Casciaforte - Renato Carosone, Baci Baci - Tony Dallara, Canzone Di Primavera - Claudio Villa, Volare ( nel Blu Dipinto Di Blu) - Domenico Modugno, Si Turnata - Peppino Di Capri
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