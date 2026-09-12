Various Artists - Romantic Classics (5711053020468) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Romantic Classics
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698471
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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Romantic Classics
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven, Ludwig Van - Fuer Elise, Vivaldi, Antonio - Spring, Mozart, Wolfgang Amadeus - Eine Kleine Natchmuzik, Grieg, Edvard - Peer Gynt, Saint-s'ens, Charles-camille - the Swan, Mozart, Wolfgang Amadeus - Elvira Madiga, Bach, Johan Sebastian - Air, Debussy, Achille-claude - Clair De Lune, Ravel, Maurice - Pavane Pour Une Infante Defunte
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 16
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Romantic Classics (5711053020468) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Barcode
[5711053020468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Romantic Classics
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Beethoven, Ludwig Van - Fuer Elise, Vivaldi, Antonio - Spring, Mozart, Wolfgang Amadeus - Eine Kleine Natchmuzik, Grieg, Edvard - Peer Gynt, Saint-s'ens, Charles-camille - the Swan, Mozart, Wolfgang Amadeus - Elvira Madiga, Bach, Johan Sebastian - Air, Debussy, Achille-claude - Clair De Lune, Ravel, Maurice - Pavane Pour Une Infante Defunte
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Complete Vinyl Collection – 16
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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