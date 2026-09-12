Various Artists - Romantic Classics (5711053020468) виниловая пластинка

Трек-лист

Beethoven, Ludwig Van - Fuer Elise, Vivaldi, Antonio - Spring, Mozart, Wolfgang Amadeus - Eine Kleine Natchmuzik, Grieg, Edvard - Peer Gynt, Saint-s'ens, Charles-camille - the Swan, Mozart, Wolfgang Amadeus - Elvira Madiga, Bach, Johan Sebastian - Air, Debussy, Achille-claude - Clair De Lune, Ravel, Maurice - Pavane Pour Une Infante Defunte