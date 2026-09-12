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Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка

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Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - L&#039;amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698469
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Edith Piaf–La Vie En Rose, Yves Montand–CEst Si Bon, Serge Gainsbourg–Jeunes Femmes Et Vieux Messieurs, Charles Aznavour–Jen Deduis Que Je Taime, Juliette Greco–Sous Le Ciel De Paris Ray Ventura–Comme Tout Le Monde, Georges Brassens–Chanson Pour LAuvergnat, Luis Mariano–Une Nuit A Grenade, Jacques Brel–Ne Me Quitte Pas, L?o Ferr?–? La Seine, Bourvil–La Mandoline, Edith Piaf–Les Trois Cloches, Dalida–Histoire DUn Amour, Sacha Distel–La Fin DUn Roman DAmour

Отзывы о товаре Various Artists - L'amour A Paris (5711053020390) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Edith Piaf–La Vie En Rose, Yves Montand–CEst Si Bon, Serge Gainsbourg–Jeunes Femmes Et Vieux Messieurs, Charles Aznavour–Jen Deduis Que Je Taime, Juliette Greco–Sous Le Ciel De Paris Ray Ventura–Comme Tout Le Monde, Georges Brassens–Chanson Pour LAuvergnat, Luis Mariano–Une Nuit A Grenade, Jacques Brel–Ne Me Quitte Pas, L?o Ferr?–? La Seine, Bourvil–La Mandoline, Edith Piaf–Les Trois Cloches, Dalida–Histoire DUn Amour, Sacha Distel–La Fin DUn Roman DAmour
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