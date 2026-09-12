Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'est Si Bon, Takes Two To Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right To Sing The Blues, Mack The Knif, A Kiss To Build A Dream On, I Only Have Eyes For You, Kiss Of Fire, You're The Top, The Riverside, Willow Weep For Me

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: C'est Si Bon, Takes Two To Tango, Makin' Whoopee, Have You Met Miss Jones?, That Lucky Old Sun, The Dummy Song, I Gotta Right To Sing The Blues, Mack The Knif, A Kiss To Build A Dream On, I Only Have Eyes For You, Kiss Of Fire, You're The Top, The Riverside, Willow Weep For Me

Louis Armstrong - Golden Collection (5711053021687) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.