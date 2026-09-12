Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697777
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер, часы, быстрый старт, внутреннее освещение
Страна производства
Германия
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х40
Вес, кг.
15
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL 523MB3 в корпусе черного цвета оборудована камерой объемом 20 л, сенсорным блоком управления и цифровым экраном. Внутри есть LED-подсветка. Передняя панель сделана из стекла и металла, внутренние стенки — из нержавеющей стали. Диаметр поворотного стола — 27 см. С помощью клавиши «Избранное» можно сохранить личные настройки. В эту модель заложено четыре режима разморозки и три — автоподогрева, есть встроенные часы. По окончании цикла раздается звуковой сигнал
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, инверторные, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые, черные Samsung
Теги товара: встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер, часы, быстрый старт, внутреннее освещение
Страна производства
Германия
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
270 мм
Управление
поворотные механические
Дисплей
есть
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Комбинированные режимы
нет
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL 523MB3 в корпусе черного цвета оборудована камерой объемом 20 л, сенсорным блоком управления и цифровым экраном. Внутри есть LED-подсветка. Передняя панель сделана из стекла и металла, внутренние стенки — из нержавеющей стали. Диаметр поворотного стола — 27 см. С помощью клавиши «Избранное» можно сохранить личные настройки. В эту модель заложено четыре режима разморозки и три — автоподогрева, есть встроенные часы. По окончании цикла раздается звуковой сигнал
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, инверторные, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые, черные Samsung
Теги товара: встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, инверторные, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые, черные Samsung
Теги товара: встраиваемые, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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