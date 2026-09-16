Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние, 727714
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%14 140 руб. 23 570 руб.
В наличии
Код товара: 727714
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 140 руб. -40%
23 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х40
Вес, кг.
15
Описание товара Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет тарелки) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, крепления, документация
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет тарелки) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, крепления, документация
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 14140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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