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Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 727714
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Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние, 727714

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Уценка
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
14 140 руб.  23 570 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние
14 140 руб. -40%
23 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х40
Вес, кг.
15

Описание товара Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет тарелки) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
49.5x38.2x31.5см
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет тарелки) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, микроволновая печь, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MB3 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 14140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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