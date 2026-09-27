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Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)

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Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - фото 1
Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - фото 1
  • Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, бордовый
Комплектация
отпариватель, щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Габариты
30.0x16.0x12.0 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х12
Вес, г.
960

Описание товара Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)

Компактный и легкий ручной прибор для быстрого освежения одежды и разглаживания легких складок. Обладает мощностью 1400 Вт и постоянной подачей пара на уровне 18 г/мин. Прибор выходит на рабочий режим всего за 15–20 секунд. Снабжен световым индикатором работы, длинным шнуром 1.8 метра и практичным съемным бачком для воды емкостью 220 мл, облегчающим регулярный долив.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, бордовый
Комплектация
отпариватель, щетка для ворса, мерный стакан, инструкция, упаковка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
20
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
щетка для ворса
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Габариты
30.0x16.0x12.0 см
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий ручной прибор для быстрого освежения одежды и разглаживания легких складок. Обладает мощностью 1400 Вт и постоянной подачей пара на уровне 18 г/мин. Прибор выходит на рабочий режим всего за 15–20 секунд. Снабжен световым индикатором работы, длинным шнуром 1.8 метра и практичным съемным бачком для воды емкостью 220 мл, облегчающим регулярный долив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Energy EN-355 (1400Вт, 220 мл) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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