Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый

Hyundai H-US02860 – это альтернатива утюгу, которая обеспечивает бережный уход для любой ткани. Данная модель имеет полноразмерную напольную конструкцию и использует 2000 Вт мощности. Она нагревает воду до температуры 98 градусов Цельсия всего за 35 секунд. Максимальная подача пара в Hyundai H-US02860 составляет 45 г/мин – этого достаточно, чтобы разгладить даже самые ярко выраженные складки на плотной ткани в считанные секунды. Причем работает устройство в двух различных режимах, а также оснащено двумя сменными насадками – щёткой и варежкой. Оба этих аспекта значительно расширяют вариативность применения отпаривателя. Съёмная ёмкость для жидкости, установленная внутри прибора, обладает объёмом 1.7 л, которого хватит на несколько отпариваний. При этом непрерывно пользоваться Hyundai H-US02860 можно до 45 минут. За это время опрятный вид может приобрести сразу множество элементов гардероба. Шланг, подающий пар в Hyundai H-US02860, имеет длину 1.35 м. Он позволяет с комфортом обрабатывать любую одежду. Сетевой шнур устройства также выполнен в оптимальном размере – 1.8 м. Такая конфигурация делает работу с девайсом эргономичнее и удобнее. Прибор поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное отпаривание. Подошва Hyundai H-US02860 изготовлена из нержавеющей стали – материала, который не подвержен коррозии. Она регулярно контактирует с влагой, поэтому выбор пал именно на нержавейку. Корпус прибора сделан из лёгкого и прочного пластика, который не утомляет руки даже после долгой работы и устойчив к повреждениям. Девайс надежно защищен от перегрева. В комплекте с Hyundai H-US02860 поставляется руководство по эксплуатации, полностью переведенное на русский язык.