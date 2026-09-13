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Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый

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Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 1
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 2
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 3
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 4
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 5
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 6
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 7
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 8
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 9
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 10
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 11
Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 1
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 2
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 3
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 4
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 5
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 6
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 7
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 8
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 9
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 10
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 11
  • Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704068
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х41
Вес, кг.
7.4

Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый

Hyundai H-US02860 – это альтернатива утюгу, которая обеспечивает бережный уход для любой ткани. Данная модель имеет полноразмерную напольную конструкцию и использует 2000 Вт мощности. Она нагревает воду до температуры 98 градусов Цельсия всего за 35 секунд. Максимальная подача пара в Hyundai H-US02860 составляет 45 г/мин – этого достаточно, чтобы разгладить даже самые ярко выраженные складки на плотной ткани в считанные секунды. Причем работает устройство в двух различных режимах, а также оснащено двумя сменными насадками – щёткой и варежкой. Оба этих аспекта значительно расширяют вариативность применения отпаривателя. Съёмная ёмкость для жидкости, установленная внутри прибора, обладает объёмом 1.7 л, которого хватит на несколько отпариваний. При этом непрерывно пользоваться Hyundai H-US02860 можно до 45 минут. За это время опрятный вид может приобрести сразу множество элементов гардероба. Шланг, подающий пар в Hyundai H-US02860, имеет длину 1.35 м. Он позволяет с комфортом обрабатывать любую одежду. Сетевой шнур устройства также выполнен в оптимальном размере – 1.8 м. Такая конфигурация делает работу с девайсом эргономичнее и удобнее. Прибор поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное отпаривание. Подошва Hyundai H-US02860 изготовлена из нержавеющей стали – материала, который не подвержен коррозии. Она регулярно контактирует с влагой, поэтому выбор пал именно на нержавейку. Корпус прибора сделан из лёгкого и прочного пластика, который не утомляет руки даже после долгой работы и устойчив к повреждениям. Девайс надежно защищен от перегрева. В комплекте с Hyundai H-US02860 поставляется руководство по эксплуатации, полностью переведенное на русский язык.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Hyundai H-US02860 2000Вт серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-US02860 – это альтернатива утюгу, которая обеспечивает бережный уход для любой ткани. Данная модель имеет полноразмерную напольную конструкцию и использует 2000 Вт мощности. Она нагревает воду до температуры 98 градусов Цельсия всего за 35 секунд. Максимальная подача пара в Hyundai H-US02860 составляет 45 г/мин – этого достаточно, чтобы разгладить даже самые ярко выраженные складки на плотной ткани в считанные секунды. Причем работает устройство в двух различных режимах, а также оснащено двумя сменными насадками – щёткой и варежкой. Оба этих аспекта значительно расширяют вариативность применения отпаривателя. Съёмная ёмкость для жидкости, установленная внутри прибора, обладает объёмом 1.7 л, которого хватит на несколько отпариваний. При этом непрерывно пользоваться Hyundai H-US02860 можно до 45 минут. За это время опрятный вид может приобрести сразу множество элементов гардероба. Шланг, подающий пар в Hyundai H-US02860, имеет длину 1.35 м. Он позволяет с комфортом обрабатывать любую одежду. Сетевой шнур устройства также выполнен в оптимальном размере – 1.8 м. Такая конфигурация делает работу с девайсом эргономичнее и удобнее. Прибор поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное отпаривание. Подошва Hyundai H-US02860 изготовлена из нержавеющей стали – материала, который не подвержен коррозии. Она регулярно контактирует с влагой, поэтому выбор пал именно на нержавейку. Корпус прибора сделан из лёгкого и прочного пластика, который не утомляет руки даже после долгой работы и устойчив к повреждениям. Девайс надежно защищен от перегрева. В комплекте с Hyundai H-US02860 поставляется руководство по эксплуатации, полностью переведенное на русский язык.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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