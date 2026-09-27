Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт

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Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Гриль-пресс Energy EN-289 - это современный и функциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить разнообразные блюда из мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Одной из ключевых особенностей данного гриля является наличие светового индикатора работы и нагрева, который обеспечивает комфортное использование прибора и позволяет контролировать его состояние. Встроенный терморегулятор позволяет выбирать нужную температуру для приготовления различных видов продуктов, а таймер на 30 минут автоматизирует процесс готовки и избавляет от необходимости постоянного контроля.
Еще одним преимуществом гриля-пресса Energy EN-289 является его эргономичность. Ненагревающаяся ручка обеспечивает безопасное использование прибора, а прорезиненные ножки предотвращают скольжение и гарантируют устойчивость на рабочей поверхности. Корпус из термостойкого пластика и металла гарантирует долговечность и надежность устройства, а открывание на 180 градусов позволяет использовать гриль как контактный, так и бесконтактный.
Гриль-пресс Energy EN-289 - это современный и функциональный кухонный прибор, который поможет вам приготовить разнообразные блюда из мяса, рыбы, овощей и других продуктов. Благодаря компактным размерам и стильному дизайну, он станет незаменимым помощником на вашей кухне.
Одной из ключевых особенностей данного гриля является наличие светового индикатора работы и нагрева, который обеспечивает комфортное использование прибора и позволяет контролировать его состояние. Встроенный терморегулятор позволяет выбирать нужную температуру для приготовления различных видов продуктов, а таймер на 30 минут автоматизирует процесс готовки и избавляет от необходимости постоянного контроля.
Еще одним преимуществом гриля-пресса Energy EN-289 является его эргономичность. Ненагревающаяся ручка обеспечивает безопасное использование прибора, а прорезиненные ножки предотвращают скольжение и гарантируют устойчивость на рабочей поверхности. Корпус из термостойкого пластика и металла гарантирует долговечность и надежность устройства, а открывание на 180 градусов позволяет использовать гриль как контактный, так и бесконтактный.
Гриль-пресс Energy EN-289, 2000Вт - данный товар вы можете купить по цене 5650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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