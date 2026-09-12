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Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F

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Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
RADEON R5 220
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
650
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696397
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
RADEON R5 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
650
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
290

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F

Видеокарта Ninja R5 220 от Sinotex — это надёжное и доступное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает хорошую производительность и подходит для повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр видео и интернет-сёрфинг.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) R5 220 1GB GDDR3 64bit AKR522013F




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
RADEON R5 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
650
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Ninja R5 220 от Sinotex — это надёжное и доступное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает хорошую производительность и подходит для повседневных задач, таких как работа с документами, просмотр видео и интернет-сёрфинг.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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