Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696352
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
316
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710 Ninja – модель стартового уровня от всемирно известного производителя высокотехнологичных компьютерных компонентов. Видеоадаптер оптимален для монтажа в системные блоки, владельцы которых отдают предпочтение процессору без встроенного видео, но при этом не нуждаются в видеокарте, обладающей высокой производительностью. Преимуществом устройства является наличие трех видеовыходов – DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub). Стоит отметить и невысокий (лишь 19 Вт) максимальный уровень энергопотребления. Рекомендованная номинальная мощность блока питания равна 300 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GV-N710D3-2GL V2.0 PCIE8 GT710 2GB
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитВидеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 GT710 4GB AF710-4096D3L5-V3 AFOX
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитВидеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310...
-
В наличииЦена 29 660 руб.7415 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 080 руб.7520 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 37 560 руб.9390 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 48 280 руб.12070 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта Sinotex GeForce GT 710 Ninja – модель стартового уровня от всемирно известного производителя высокотехнологичных компьютерных компонентов. Видеоадаптер оптимален для монтажа в системные блоки, владельцы которых отдают предпочтение процессору без встроенного видео, но при этом не нуждаются в видеокарте, обладающей высокой производительностью. Преимуществом устройства является наличие трех видеовыходов – DVI-D, HDMI и VGA (D-Sub). Стоит отметить и невысокий (лишь 19 Вт) максимальный уровень энергопотребления. Рекомендованная номинальная мощность блока питания равна 300 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) GT710 4G DDR3 64BIT (NF71NP043F)