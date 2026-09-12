Легенды Русского Рока - Динамик (Blue) (4640001405563) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Динамик
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696122
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Динамик
Жанр
Русский рок
Трек-лист
17 Лет, Мячик, По-прежнему вдвоем (Капюшон), Музыканты (в воскресный день), Тоска Почему мы пьем виноx, На пляже (плещется волна), Проявленные лица, Мама, я попал в беду, Ливень, Я возвращался домой, Делай физзарядку (39-ый круг), Кто не успел, тот опоздал, Спортлото
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Динамик (Blue) (4640001405563) виниловая пластинка
«Леге?нды ру?сского ро?ка» — серия ретроспективных коллекционных альбомов-сборников групп русского рока, выпускаемая с 1996 года лейблом Moroz Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Динамик
Жанр
Русский рок
Трек-лист
17 Лет, Мячик, По-прежнему вдвоем (Капюшон), Музыканты (в воскресный день), Тоска Почему мы пьем виноx, На пляже (плещется волна), Проявленные лица, Мама, я попал в беду, Ливень, Я возвращался домой, Делай физзарядку (39-ый круг), Кто не успел, тот опоздал, Спортлото
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
«Леге?нды ру?сского ро?ка» — серия ретроспективных коллекционных альбомов-сборников групп русского рока, выпускаемая с 1996 года лейблом Moroz Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Легенды Русского Рока - Динамик (Blue) (4640001405563) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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