Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Emmylou Harris - Red Dirt Girl (0075597917581) виниловая пластинка
Переиздание на красном виниле альбома Эммилу Харрис Red Dirt Girl, первоначально вышедшего в 2000 году.. Red Dirt Girl - альбом Эммилу Харрис 2000 года, который занял 3-е место в чартах кантри-альбомов Billboard и выиграл премию Грэмми как лучший современный фолк-альбом в 2001 году. Альбом стал значительным отклонением от своих канонов для Харрис, поскольку одиннадцать из двенадцати треков были написаны либо ей самой, либо в соавторстве с ней. В то время она была наиболее известна тем, что исполняла работы других авторов песен. До этого альбома только на двух пластинках Харрис было больше двух ее собственных композиций (Gliding Bird в 1969 году и The Ballad of Sally Rose в 1985 году). Ее следующий альбом Stumble into Grace также был написан Харрис. Альбом содержит песню Bang the Drum Slowly, которую Гай Кларк помог Харрис написать в качестве элегии для ее отца.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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