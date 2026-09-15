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Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка

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Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 1
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 2
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 3
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 4
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 5
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 6
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 7
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 8
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Finger Lickin Good
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 1
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 2
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 3
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 4
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 5
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 6
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 7
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 8
  • Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Finger Lickin Good
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Hola muneca, Minor chant, Cant you just feel it, Jeannine, Sideman Keep talkin, My babe, In the beginning, Lonnies blues, Say stuff, Our miss brooks
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hola muneca, Minor chant, Cant you just feel it, Jeannine, Sideman Keep talkin, My babe, In the beginning, Lonnies blues, Say stuff, Our miss brooks



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Finger Lickin Good
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Hola muneca, Minor chant, Cant you just feel it, Jeannine, Sideman Keep talkin, My babe, In the beginning, Lonnies blues, Say stuff, Our miss brooks
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hola muneca, Minor chant, Cant you just feel it, Jeannine, Sideman Keep talkin, My babe, In the beginning, Lonnies blues, Say stuff, Our miss brooks


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lonnie Smith - Finger Lickin Good (Smoke) (8719262032934) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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