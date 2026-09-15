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Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка

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Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 1
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 2
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 3
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 4
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 5
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 6
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 7
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Famous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 1
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 2
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 3
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 4
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 5
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 6
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 7
  • Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[600753999356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Famous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Famous, Livin’ On Borrowed Time, It Was Faith, Psycho, We Don’t have To Look Back Now Moonshine, Thinking About You, Merry-Go-Round, I’m So Sure, Radiate, If I Could Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Famous, Livin’ On Borrowed Time, It Was Faith, Psycho, We Don’t have To Look Back Now Moonshine, Thinking About You, Merry-Go-Round, I’m So Sure, Radiate, If I Could Love You



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[600753999356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Puddle Of Mudd
Альбом (сингл)
Famous
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Famous, Livin’ On Borrowed Time, It Was Faith, Psycho, We Don’t have To Look Back Now Moonshine, Thinking About You, Merry-Go-Round, I’m So Sure, Radiate, If I Could Love You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Famous, Livin’ On Borrowed Time, It Was Faith, Psycho, We Don’t have To Look Back Now Moonshine, Thinking About You, Merry-Go-Round, I’m So Sure, Radiate, If I Could Love You


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Puddle Of Mudd - Famous (0600753999356) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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