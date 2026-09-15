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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Security
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108016398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Security
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Rhythm of the Heat, San Jacinto, I Have the Touch, The Family and the Fishing Net, Shock the Monkey Lay Your Hands on Me, Wallflower, Kiss of Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка

Четвертый сольный альбом Питера Габриэля Peter Gabriel 4: Security наконец-то выходит на виниловом формате. Этот выдающийся релиз 1982 года стал знаковым в его творчестве, ознаменовав новую веху в эволюции его уникального музыкального стиля. От магнетического хита Shock the Monkey до мечтательных композиций, Peter Gabriel 4: Security предлагает слушателям путешествие по многогранному миру его артистического видения. Для преданных поклонников Питера Габриэля это отличная возможность купить виниловую пластинку и дополнить свою коллекцию этим классическим альбомом.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108016398]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Peter Gabriel: Security
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Rhythm of the Heat, San Jacinto, I Have the Touch, The Family and the Fishing Net, Shock the Monkey Lay Your Hands on Me, Wallflower, Kiss of Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Четвертый сольный альбом Питера Габриэля Peter Gabriel 4: Security наконец-то выходит на виниловом формате. Этот выдающийся релиз 1982 года стал знаковым в его творчестве, ознаменовав новую веху в эволюции его уникального музыкального стиля. От магнетического хита Shock the Monkey до мечтательных композиций, Peter Gabriel 4: Security предлагает слушателям путешествие по многогранному миру его артистического видения. Для преданных поклонников Питера Габриэля это отличная возможность купить виниловую пластинку и дополнить свою коллекцию этим классическим альбомом.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Peter Gabriel: Security (0884108016398) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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