Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 695758
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475152729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Трек-лист
Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475152729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stevie Wonder
Альбом (сингл)
THE DEFINITIVE COLLECTION
Трек-лист
Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fingertips - Pt. 2, Uptight (Everythings Alright), Hey Love, I Was Made To Love Her, For Once In My Life, I Just Called To Say I Love You, Overjoyed, Part-Time Lover, My Cherie Amour, Signed, Sealed, Delivered Im Yours, You Are The Sunshine Of My Life, Superstition, Higher Ground, Living For The City, You Havent Done Nothin, Boogie On Reggae Woman, I Wish, Sir Duke, Master Blaster (Jammin), That Girl, Do I Do
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Stevie Wonder - The Definitive Collection (0602475152729) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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