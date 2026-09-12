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Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка

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Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка - фото 2
Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка - фото 1
  • Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка - фото 2
  • Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695725
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465241068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Andrea Bocelli, Sarah Brightman–Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli, Giorgia–Vivo per lei, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez–Quiz?s, Quiz?s, Quiz?s, Andrea Bocelli, Matteo Bocelli–Fall on Me, Andrea Bocelli, Ed Sheeran–Perfect Symphony, Andrea Bocelli, C?line Dion–The Prayer, Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Hans Zimmer–Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli, Shania Twain–Da Stanotte in Poi (From This Moment On), Andrea Bocelli, Gwen Stefani–Holding On, Andrea Bocelli, Chris Stapleton–Il Mare Calmo del
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка

Андреа Бочелли отмечает 30-летие карьеры выпуском совершенно особенного альбома «Duets», вдохновляющей и проникновенной коллекции дуэтов. Издание на виниле. Великого мастера, который за свою долгую карьеру продал более 90 миллионов записей, сопровождают такие суперзвезды, как Эд Ширан, Сара Брайтман, Селин Дион и многие другие. Помимо новых песен, 12-трековый винил включает новые записи известных хитов, таких как «Time to say goodbye», в которой участвуют обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер и сын Бочелли Маттео. «Это песня всей моей жизни», — говорит Андреа Бочелли о песне, которая практически за одну ночь обеспечила ему место среди великих музыкантов недавней истории музыки. После 15 студийных альбомов «Duets» — первый альбом такого рода, первый для итальянца и эмоциональный фейерверк для всех поклонников.

Отзывы о товаре Andrea Bocelli - Duets (0602465241068) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602465241068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Andrea Bocelli
Альбом (сингл)
Duets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Andrea Bocelli, Sarah Brightman–Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli, Giorgia–Vivo per lei, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez–Quiz?s, Quiz?s, Quiz?s, Andrea Bocelli, Matteo Bocelli–Fall on Me, Andrea Bocelli, Ed Sheeran–Perfect Symphony, Andrea Bocelli, C?line Dion–The Prayer, Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Hans Zimmer–Time to Say Goodbye, Andrea Bocelli, Shania Twain–Da Stanotte in Poi (From This Moment On), Andrea Bocelli, Gwen Stefani–Holding On, Andrea Bocelli, Chris Stapleton–Il Mare Calmo del
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Андреа Бочелли отмечает 30-летие карьеры выпуском совершенно особенного альбома «Duets», вдохновляющей и проникновенной коллекции дуэтов. Издание на виниле. Великого мастера, который за свою долгую карьеру продал более 90 миллионов записей, сопровождают такие суперзвезды, как Эд Ширан, Сара Брайтман, Селин Дион и многие другие. Помимо новых песен, 12-трековый винил включает новые записи известных хитов, таких как «Time to say goodbye», в которой участвуют обладатель премии «Оскар» Ханс Циммер и сын Бочелли Маттео. «Это песня всей моей жизни», — говорит Андреа Бочелли о песне, которая практически за одну ночь обеспечила ему место среди великих музыкантов недавней истории музыки. После 15 студийных альбомов «Duets» — первый альбом такого рода, первый для итальянца и эмоциональный фейерверк для всех поклонников.
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