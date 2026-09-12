Кухонная машина Garlyn S-450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.5 л
Цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695653
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонная машина - 1 шт.; Чаша с крышкой - 1 шт.; Насадка для смешивания - 1 шт.; Насадка-венчик для взбивания - 1 шт.; Насадка-крюк для замешивания теста - 1 шт.; Кувшин блендера с крышкой и колпачком - 1 шт.; Блок мясорубки - 1 шт.; Шнек мясорубки - 1 шт.; Нож мясорубки - 1 шт.; Фиксирующее кольцо - 1 шт.; Перфорированные диски для фарша - 3 шт.; Формирующая насадка для приготовления колбасок - 1 шт.; Центрующая часть насадки для приготовления колбасок - 1 шт.; Кольцо-основание - 1 шт.; Толкате
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
мясорубка, перфорированные диски, насадка для смешивания, насадка-венчик для взбивания, насадка-крюк для замешивания теста, формирующая насадка для приготовления колбасок, терка мелкая, терка крупная, шинковка
Количество насадок
12
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х28
Вес, кг.
9.4
Описание товара Кухонная машина Garlyn S-450
Функционал 4в1: миксер, блендер, мясорубка, овощерезка Чаша с ручками из нержавеющей стали объёмом 5,5 литра Пять автоматических программ работы насадок Сенсорная панель управления для комфортной эксплуатации
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Комплектация
Кухонная машина - 1 шт.; Чаша с крышкой - 1 шт.; Насадка для смешивания - 1 шт.; Насадка-венчик для взбивания - 1 шт.; Насадка-крюк для замешивания теста - 1 шт.; Кувшин блендера с крышкой и колпачком - 1 шт.; Блок мясорубки - 1 шт.; Шнек мясорубки - 1 шт.; Нож мясорубки - 1 шт.; Фиксирующее кольцо - 1 шт.; Перфорированные диски для фарша - 3 шт.; Формирующая насадка для приготовления колбасок - 1 шт.; Центрующая часть насадки для приготовления колбасок - 1 шт.; Кольцо-основание - 1 шт.; Толкате
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
1800
Емкость чаши
5.5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
7
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
мясорубка, перфорированные диски, насадка для смешивания, насадка-венчик для взбивания, насадка-крюк для замешивания теста, формирующая насадка для приготовления колбасок, терка мелкая, терка крупная, шинковка
Количество насадок
12
Мясорубка
Да
Блендер
Да
Страна производитель
Китай
Функционал 4в1: миксер, блендер, мясорубка, овощерезка Чаша с ручками из нержавеющей стали объёмом 5,5 литра Пять автоматических программ работы насадок Сенсорная панель управления для комфортной эксплуатации
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