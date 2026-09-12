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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235

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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 1
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 5
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 6
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 8
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 9
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 11
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 1
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 2
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 3
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 4
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 5
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 6
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 7
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 8
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 9
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 10
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 11
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 12
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 13
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 14
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 15
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695622
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
753

Описание товара Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235

Медиаплеер Cadena PRO S CSB-235 позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 Гб не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 Гб встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.

Отзывы о товаре Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер Cadena PRO S CSB-235 позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 Гб не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 Гб встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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