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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695622
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Описание товара Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235
Медиаплеер Cadena PRO S CSB-235 позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 Гб не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 Гб встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.
Медиаплеер Cadena PRO S CSB-235 позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 Гб не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 Гб встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb CSB-235 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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