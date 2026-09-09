Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039
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Характеристики
Тип товара
Устройство видеозахвата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Устройство видеозахвата
Автономность
нет
Видеозахват
Да
Входы
S-Video / Композитный вход (RCA) / Компонентный / HDMI / USB
Дисплей
нет
Комплектация
Устройство видеозахвата, AVerMedia DVD EZMaker, 7 CD с драйверами CD с ПО, краткое руководство пользователя, USB-кабель
Поддержка HD
DVD/VCD
Пульт ДУ
нет
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
USB
Тип устройства
устройство видеозахвата
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х4
Вес, кг.
17.47
Описание товара Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 C039
Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 предназначено для оцифровки старых аналоговых (VHS или Hi-8) видеокассет. USB-порт обеспечивает качественное и надежное подключение, после чего AVerMedia DVD EZMaker 7 сразу готово к работе.Особенностью данной модели устройства является непосредственно сама оцифровка старых аналоговых видеокассет с дальнейшей записью на DVD/VCD диск. Есть возможность редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7.
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Бренд
Тип товара
Устройство видеозахвата
Автономность
нет
Видеозахват
Да
Входы
S-Video / Композитный вход (RCA) / Компонентный / HDMI / USB
Дисплей
нет
Комплектация
Устройство видеозахвата, AVerMedia DVD EZMaker, 7 CD с драйверами CD с ПО, краткое руководство пользователя, USB-кабель
Поддержка HD
DVD/VCD
Пульт ДУ
нет
Режим отложенного просмотра
нет
Таймер записи
нет
Тип подключения
USB
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Тип устройства
устройство видеозахвата
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Устройство видеозахвата AVerMedia DVD EZMaker 7 предназначено для оцифровки старых аналоговых (VHS или Hi-8) видеокассет. USB-порт обеспечивает качественное и надежное подключение, после чего AVerMedia DVD EZMaker 7 сразу готово к работе.Особенностью данной модели устройства является непосредственно сама оцифровка старых аналоговых видеокассет с дальнейшей записью на DVD/VCD диск. Есть возможность редактирования оцифрованного видео и создания собственного меню диска. Устройство совместимо с ОС Windows 7.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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