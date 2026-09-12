Медиаплеер Dune HD Pro Vision 4K
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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, краткое руководство, Bluetooth-пульт управления с AirMouse, микрофоном, ик-обучением, адаптер питания, кабель HDMI, элементы питания AAA, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
ASF, AVI, BDMV, ISO, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG-PS, MPEG-TS, QT, VOB, WMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Медиаплеер Dune HD Pro Vision 4K
Pro Vision 4K мощный 4K медиаплеер с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ на производительном процессоре Amlogic S905X4-J с расширенной памятью 4+64 Гб. Младший брат новейших 8K-моделей. Следующее поколение после моделей на RTD1619DR. Отличное качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3. Новейший видеокодек AV1, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, YouTube 4K HDR, гибкие возможности масштабирования видео.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, краткое руководство, Bluetooth-пульт управления с AirMouse, микрофоном, ик-обучением, адаптер питания, кабель HDMI, элементы питания AAA, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
ASF, AVI, BDMV, ISO, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG-PS, MPEG-TS, QT, VOB, WMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Pro Vision 4K мощный 4K медиаплеер с поддержкой Dolby Vision и HDR10+ на производительном процессоре Amlogic S905X4-J с расширенной памятью 4+64 Гб. Младший брат новейших 8K-моделей. Следующее поколение после моделей на RTD1619DR. Отличное качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3. Новейший видеокодек AV1, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, YouTube 4K HDR, гибкие возможности масштабирования видео.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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