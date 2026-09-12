Мультимедиа плеер IconBIT [DS2] с поддержкой 4K, Wi-Fi, LAN и 4 ГБ DDR4 / 32 ГБ flash. [TRS2045]
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х7
Вес, г.
620
Описание товара Мультимедиа плеер IconBIT [DS2] с поддержкой 4K, Wi-Fi, LAN и 4 ГБ DDR4 / 32 ГБ flash. [TRS2045]
Медиаплеер Iconbit DS2 предназначен для решения любых задач в области публичной трансляции контента (Digital Signage, Indoor &amp; Outdoor TV), видео рекламы или аудио трансляций.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Медиаплеер Iconbit DS2 предназначен для решения любых задач в области публичной трансляции контента (Digital Signage, Indoor &amp; Outdoor TV), видео рекламы или аудио трансляций.
Мультимедиа плеер IconBIT [DS2] с поддержкой 4K, Wi-Fi, LAN и 4 ГБ DDR4 / 32 ГБ flash. [TRS2045] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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