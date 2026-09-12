Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695628
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
аудио оптический S/PDIF
Комплектация
приставка, адаптер питания, документация, кабель HDMI, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, VOB
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
380
Описание товара Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248
Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248 поддерживает цифровой видеосигнал в 4K-формате. Есть встроенный модуль Wi-Fi и LAN-порт для выбора удобного способа сетевого подключения. Вы можете смотреть фото и видео с USB-накопителей, microSD-карт. ТВ-приставка оснащена пультом с кнопкой для голосового управления.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
аудио оптический S/PDIF
Комплектация
приставка, адаптер питания, документация, кабель HDMI, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, VOB
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248 поддерживает цифровой видеосигнал в 4K-формате. Есть встроенный модуль Wi-Fi и LAN-порт для выбора удобного способа сетевого подключения. Вы можете смотреть фото и видео с USB-накопителей, microSD-карт. ТВ-приставка оснащена пультом с кнопкой для голосового управления.
Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаплеер Cadena PRO X2 CSB-248