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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb

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Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 1
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 2
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 3
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 4
Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 1
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 2
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 3
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 4
  • Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660727
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
HDMI, USB, RJ-45
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
да
Таймер записи
нет
Тип подключения
от сети
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
753

Описание товара Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb

Медиаплеер Cadena PRO S позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 ГБ не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 ГБ встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.

Отзывы о товаре Медиаплеер Cadena Pro S 16Gb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Автономность
нет
Видеозахват
нет
Входы
HDMI, USB, RJ-45
Дисплей
нет
Комплектация
медиаплеер, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Режим отложенного просмотра
да
Таймер записи
нет
Тип подключения
от сети
Развернуть
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер Cadena PRO S позволяет смотреть на телевизоре видео в формате 3D и 4K. Смарт-бокс дополнен функцией HDR для увеличения яркости и контрастности изображения. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 2 ГБ не дает системе Android 11 зависать при навигации по меню и изменении настроек. 16 ГБ встроенной памяти хватает для установки дополнительных приложений. Cadena PRO S CSB-235 оснащен набором портов и встроенных модулей для проводного подключения ТВ и внешних накопителей, связи с мобильными устройствами по Bluetooth, доступа к сети Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. С помощью функции HDMI CEC вы можете управлять медиаплеером и ТВ с одного пульта. Есть поддержка голосовых команд для простого поиска нужной информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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