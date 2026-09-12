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Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
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  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 11
  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 12
  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 13
  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 14
  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 15
  • Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695621
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
380

Описание товара Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238

Медиаплеер Cadena PROxCSB-238 оснащен набором интерфейсов для подключения к ТВ, работы с внешними накопителями, связи с мобильными устройствами. Вы можете настраивать доступ в Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 4 Гб не дает системе зависать при сложных запросах и трансляции потокового видео. 32 Гб встроенной памяти хватает для установки разных приложений. Cadena PROxCSB-238 позволяет смотреть видео в 4K-разрешении, а также воспроизводить 3D-видео. Последняя функция зависит от программы, которой вы будете пользоваться. С медиаплеером можно включать субтитры и улучшать качество изображения с помощью HDR. Есть поддержка голосовых команд, управления ТВ и медиаплеером с помощью 1 пульта.

Отзывы о товаре Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Медиаплеер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаплеер Cadena PROxCSB-238 оснащен набором интерфейсов для подключения к ТВ, работы с внешними накопителями, связи с мобильными устройствами. Вы можете настраивать доступ в Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 4 Гб не дает системе зависать при сложных запросах и трансляции потокового видео. 32 Гб встроенной памяти хватает для установки разных приложений. Cadena PROxCSB-238 позволяет смотреть видео в 4K-разрешении, а также воспроизводить 3D-видео. Последняя функция зависит от программы, которой вы будете пользоваться. С медиаплеером можно включать субтитры и улучшать качество изображения с помощью HDR. Есть поддержка голосовых команд, управления ТВ и медиаплеером с помощью 1 пульта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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