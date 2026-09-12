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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695621
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Описание товара Медиаплеер Cadena Pro X 32Gb CSB-238
Медиаплеер Cadena PROxCSB-238 оснащен набором интерфейсов для подключения к ТВ, работы с внешними накопителями, связи с мобильными устройствами. Вы можете настраивать доступ в Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 4 Гб не дает системе зависать при сложных запросах и трансляции потокового видео. 32 Гб встроенной памяти хватает для установки разных приложений. Cadena PROxCSB-238 позволяет смотреть видео в 4K-разрешении, а также воспроизводить 3D-видео. Последняя функция зависит от программы, которой вы будете пользоваться. С медиаплеером можно включать субтитры и улучшать качество изображения с помощью HDR. Есть поддержка голосовых команд, управления ТВ и медиаплеером с помощью 1 пульта.
Медиаплеер Cadena PROxCSB-238 оснащен набором интерфейсов для подключения к ТВ, работы с внешними накопителями, связи с мобильными устройствами. Вы можете настраивать доступ в Интернет по LAN-порту или Wi-Fi. Процессор ARM Cortex-A35 с ОЗУ 4 Гб не дает системе зависать при сложных запросах и трансляции потокового видео. 32 Гб встроенной памяти хватает для установки разных приложений. Cadena PROxCSB-238 позволяет смотреть видео в 4K-разрешении, а также воспроизводить 3D-видео. Последняя функция зависит от программы, которой вы будете пользоваться. С медиаплеером можно включать субтитры и улучшать качество изображения с помощью HDR. Есть поддержка голосовых команд, управления ТВ и медиаплеером с помощью 1 пульта.
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