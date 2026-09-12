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Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B

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Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 1
Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 2
Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 3
Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693476
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
одномоторная
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.7х30х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х36х26
Вес, кг.
36

Описание товара Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B

Полновстраиваемая вытяжка Midea MH60I301B отличается лаконичным дизайном. Она оснащена мощным двигателем и двумя фильтрами: жировым и угольным. Кроме того, в ней установлен антивозвратный клапан. Панель управления позволяет выбирать режимы отвода и циркуляции воздуха, а также регулировать скорость работы вытяжки. Есть возможность активировать подсветку рабочей зоны с помощью LED-лампы мощностью 1,5 Вт.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
одномоторная
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.7х30х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Полновстраиваемая вытяжка Midea MH60I301B отличается лаконичным дизайном. Она оснащена мощным двигателем и двумя фильтрами: жировым и угольным. Кроме того, в ней установлен антивозвратный клапан. Панель управления позволяет выбирать режимы отвода и циркуляции воздуха, а также регулировать скорость работы вытяжки. Есть возможность активировать подсветку рабочей зоны с помощью LED-лампы мощностью 1,5 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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