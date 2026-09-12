Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693475
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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Особенности
одномоторная
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
150 мм
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.7х30х52 см
Размеры в упаковке, см
60х36х26
Вес, кг.
36
Описание товара Встраиваемая вытяжка MIDEA MH60I301X
Полновстраиваемая вытяжка Midea MH60I301X отличается лаконичным дизайном. Она оснащена мощным двигателем и двумя фильтрами: жировым и угольным. Кроме того, в ней установлен антивозвратный клапан. Панель управления позволяет выбирать режимы отвода и циркуляции воздуха, а также регулировать скорость работы вытяжки. Есть возможность активировать подсветку рабочей зоны с помощью LED-лампы мощностью 1,5 Вт.
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Бренд
Midea
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Особенности
одномоторная
Потребляемая мощность
105
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
400
Уровень шума
65
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
17.7х30х52 см
Полновстраиваемая вытяжка Midea MH60I301X отличается лаконичным дизайном. Она оснащена мощным двигателем и двумя фильтрами: жировым и угольным. Кроме того, в ней установлен антивозвратный клапан. Панель управления позволяет выбирать режимы отвода и циркуляции воздуха, а также регулировать скорость работы вытяжки. Есть возможность активировать подсветку рабочей зоны с помощью LED-лампы мощностью 1,5 Вт.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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