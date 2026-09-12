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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693083
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.66

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 IML (21MR0050RU) grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook 14 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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