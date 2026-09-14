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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734842
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)

Представляем вашему вниманию ультрабук Lenovo, который идеально сочетает в себе стиль и производительность, чтобы удовлетворить ваши повседневные и профессиональные потребности. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим четкое изображение и яркие цвета. Компактный и легкий дизайн с прочным пластиковым корпусом выдержит ежедневное использование, при этом сохраняя элегантный серый цвет. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5, вы сможете наслаждаться высокоскоростной многозадачностью, а встроенная видеокарта обеспечивает отличную производительность для работы, учебы и развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя возможность выбрать наиболее подходящую для ваших нужд. Встроенный SSD-диск гарантирует молниеносное время загрузки и плавную работу приложений, а также удобное хранение ваших данных. Частота процессора в 2,5 ГГц обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Удобная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, делая ваш опыт использования устройства максимально приятным. Ультрабук Lenovo также имеет частоту обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамических сцен. Этот высокофункциональный ноутбук станет надежным спутником для тех, кто ценит сочетание производительности и изящного дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ультрабук Lenovo, который идеально сочетает в себе стиль и производительность, чтобы удовлетворить ваши повседневные и профессиональные потребности. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим четкое изображение и яркие цвета. Компактный и легкий дизайн с прочным пластиковым корпусом выдержит ежедневное использование, при этом сохраняя элегантный серый цвет. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5, вы сможете наслаждаться высокоскоростной многозадачностью, а встроенная видеокарта обеспечивает отличную производительность для работы, учебы и развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя возможность выбрать наиболее подходящую для ваших нужд. Встроенный SSD-диск гарантирует молниеносное время загрузки и плавную работу приложений, а также удобное хранение ваших данных. Частота процессора в 2,5 ГГц обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Удобная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, делая ваш опыт использования устройства максимально приятным. Ультрабук Lenovo также имеет частоту обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамических сцен. Этот высокофункциональный ноутбук станет надежным спутником для тех, кто ценит сочетание производительности и изящного дизайна.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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