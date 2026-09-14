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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734845
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ)

Представляем вашему вниманию современный ноутбук от бренда Lenovo, который объединяет в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ценит производительность и комфорт в использовании. Начнем с внешнего вида: устройство выполнено с корпусом из прочного пластика, окрашенного в элегантный серый цвет, что делает ноутбук стильным и универсальным, подходящим как для работы, так и для домашнего использования. Главной особенностью ноутбука является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Чёткое изображение и яркие цвета позволяют комфортно работать с графикой, просматривать видео и наслаждаться играми. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение без рывков. Этот ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и многозадачность. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и обеспечивает стабильную работу приложений без нагрузки на систему. Для хранения данных используется современный SSD-накопитель, который обеспечивает быстрое чтение и запись данных, тем самым ускоряя работу операционной системы и приложений. Процессор с частотой 2,5 ГГц позволяет выполнять сложные задачи без задержек, обеспечивая оптимальную производительность для любого типа работы. Вы сможете пользоваться ноутбуком при любом освещении благодаря подсветке клавиатуры, которая добавляет удобство в условиях недостаточной освещенности, а также придает устройству дополнительный стиль. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь получает полную свободу выбора ПО, что добавляет гибкости в работе с устройством. Ноутбук Lenovo — это надежный и производительный инструмент для работы и развлечений, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортной и эффективной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию современный ноутбук от бренда Lenovo, который объединяет в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ценит производительность и комфорт в использовании. Начнем с внешнего вида: устройство выполнено с корпусом из прочного пластика, окрашенного в элегантный серый цвет, что делает ноутбук стильным и универсальным, подходящим как для работы, так и для домашнего использования. Главной особенностью ноутбука является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Чёткое изображение и яркие цвета позволяют комфортно работать с графикой, просматривать видео и наслаждаться играми. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение без рывков. Этот ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и многозадачность. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и обеспечивает стабильную работу приложений без нагрузки на систему. Для хранения данных используется современный SSD-накопитель, который обеспечивает быстрое чтение и запись данных, тем самым ускоряя работу операционной системы и приложений. Процессор с частотой 2,5 ГГц позволяет выполнять сложные задачи без задержек, обеспечивая оптимальную производительность для любого типа работы. Вы сможете пользоваться ноутбуком при любом освещении благодаря подсветке клавиатуры, которая добавляет удобство в условиях недостаточной освещенности, а также придает устройству дополнительный стиль. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь получает полную свободу выбора ПО, что добавляет гибкости в работе с устройством. Ноутбук Lenovo — это надежный и производительный инструмент для работы и развлечений, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортной и эффективной работы.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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