Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SH002VGQ)
Представляем вашему вниманию современный ноутбук от бренда Lenovo, который объединяет в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук идеально подходит для тех, кто ценит производительность и комфорт в использовании. Начнем с внешнего вида: устройство выполнено с корпусом из прочного пластика, окрашенного в элегантный серый цвет, что делает ноутбук стильным и универсальным, подходящим как для работы, так и для домашнего использования. Главной особенностью ноутбука является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Чёткое изображение и яркие цвета позволяют комфортно работать с графикой, просматривать видео и наслаждаться играми. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение без рывков. Этот ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и многозадачность. Встроенная видеокарта подходит для повседневных задач и обеспечивает стабильную работу приложений без нагрузки на систему. Для хранения данных используется современный SSD-накопитель, который обеспечивает быстрое чтение и запись данных, тем самым ускоряя работу операционной системы и приложений. Процессор с частотой 2,5 ГГц позволяет выполнять сложные задачи без задержек, обеспечивая оптимальную производительность для любого типа работы. Вы сможете пользоваться ноутбуком при любом освещении благодаря подсветке клавиатуры, которая добавляет удобство в условиях недостаточной освещенности, а также придает устройству дополнительный стиль. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь получает полную свободу выбора ПО, что добавляет гибкости в работе с устройством. Ноутбук Lenovo — это надежный и производительный инструмент для работы и развлечений, который сочетает в себе все необходимые функции для комфортной и эффективной работы.
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