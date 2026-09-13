Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713349
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)
Как член семейства TUF Gaming, F16 может похвастаться некоторыми действительно впечатляющими характеристиками, предоставляя вам доступ к лучшим играм на Windows 11. Оснащенный процессором Intel Core и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX Laptop, F16 может легко играть в новейшие игры или поддерживать ваш рабочий процесс в соответствии с графиком. В сочетании с памятью DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ на слот и расширяемым хранилищем PCIe Gen 4 объемом до 4 ТБ эта маленькая машина готова ко всему, прямо из коробки.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 97 280 руб.24320 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 97 450 руб.24363 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 98 390 руб.24598 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8...
-
В наличииЦена 99 980 руб.24995 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
-
В наличииЦена 100 290 руб.25073 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 100 290 руб.25073 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 101 560 руб.25390 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb S...
-
В наличииЦена 104 550 руб.26138 руб. в СплитНоутбук Infinix GT BOOK 2026 GL614 16" WQXGA IPS Cam i7-13620H 1...
-
В наличииЦена 104 810 руб.26203 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 105 600 руб.26400 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 107 110 руб.26778 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 108 780 руб.27195 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb ...
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Как член семейства TUF Gaming, F16 может похвастаться некоторыми действительно впечатляющими характеристиками, предоставляя вам доступ к лучшим играм на Windows 11. Оснащенный процессором Intel Core и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX Laptop, F16 может легко играть в новейшие игры или поддерживать ваш рабочий процесс в соответствии с графиком. В сочетании с памятью DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ на слот и расширяемым хранилищем PCIe Gen 4 объемом до 4 ТБ эта маленькая машина готова ко всему, прямо из коробки.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VU-RL061 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA без ОС grey (90NR0N06-M002T0)